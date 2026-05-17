ロバート・パティンソンが主演するDC映画『THE BATMAN‐ザ・バットマン‐』（2022）の続編に、「アベンジャーズ」シリーズで知られるスカーレット・ヨハンソンとセバスチャン・スタンらが出演することが正式に発表された。【写真】スカーレット・ヨハンソン＆セバスチャン・スタンらいち早くキャストの姿を公開マット・リーヴス監督が投稿したGIF映像前作に続いて監督・脚本を務めるマット・リーヴスが、現地時間5月14日、