◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―広島（１７日・甲子園）広島・岡本駿投手が２イニング連続で満塁を切り抜けた。３回１死から坂倉の失策で初めて走者を背負うと、２死一塁で高寺に右前打でつながれた。持丸の捕逸もあり二、三塁。中野の四球で塁が埋まったが、森下を中飛に打ち取った。４回にも２死一、二塁から持丸が捕逸。二、三塁にピンチが広がったところで福島を敬遠し、才木を遊ゴロで無失点を継続した。好投手の才木との投げ