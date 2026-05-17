◆パ・リーグ日本ハム―西武（１７日・エスコンフィールド）日本ハムが、上川畑大悟内野手の一打で先制点を奪った。今季初昇格となった上川畑は、「２番・二塁」でのスタメン起用。３回、１死一塁で打席に入ると、西武先発ワイナンスの１３１キロのチェンジアップを左翼線に打ち返した。スタートを切っていた一塁走者・五十幡が、一気に生還する先制の適時二塁打。二塁塁上で笑顔を見せた上川畑は「打ったのはチェンジアッ