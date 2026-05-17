◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ヤクルト（１７日・バンテリンドーム）中日の高橋宏斗投手が、５回５安打５失点で降板した。初回は３者凡退の立ち上がりを見せるも、２回１死一、三塁から、古賀のセーフティスクイズで先制点を与えた。３回は松本健と長岡を三振に、丸山和を三ゴロに抑え、立て直したかに思えたが、０―１の４回に崩れた。先頭の内山を歩かせると、増田の右前打と岩田の犠打で１死二、三塁に。武岡の打球を、前