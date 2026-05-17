元フジテレビの中野美奈子アナウンサー(46)が17日、インスタグラムに直近のお仕事ショットを公開した。 【写真】まるで秘密基地とてもメイク室とは思えない 中野アナは「先日の収録現場。メイク室が酸素カプセルでした。秘密基地みたいで、なんだか落ち着く。酸素カプセルも今の時代は部屋みたいになってて、クーラーやテレビまであるんですね」と驚いた様子で投稿した。中野アナはハッシュタグを添えて