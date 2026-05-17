18日(月)と19日(火)は広く晴れて、今回の暑さのピークとなるでしょう。広く真夏日(最高気温30℃以上)となり、全国で今年初の猛暑日(最高気温35℃以上)となる所もありそうです。一転して20日(水)以降は前線の影響で、本州付近は雨の降る日が多くなるでしょう。18日〜19日は今回の暑さのピーク全国で今年初の猛暑日か18日(月)と19日(火)は広く晴れて、今回の暑さのピークとなるでしょう。日差しと季節先取りの暖気の影響で、日中は