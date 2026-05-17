ガンバ大阪がアル・ナスルに1-0で勝利Jリーグ勢としてアジアの舞台に挑んだガンバ大阪は現地時間5月16日、アジア・チャンピオンズリーグ2（ACL2）の決勝に臨んだ。サウジアラビアの強豪アル・ナスルと敵地で対戦し、1-0で勝利。現地メディア「okaz」は「日本の大阪がリヤドからタイトルを奪い去った」と報じ、見事な金星を挙げた日本の名門を称賛した。試合は前半30分に動いた。FWデニス・ヒュメットがペナルティーエリア内で