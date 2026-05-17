１２日、ハイアールのスマート洗濯機工場の射出成形自動ラインで、洗濯機部品をつかむロボットアーム。（青島＝新華社記者／李紫恒）【新華社青島5月17日】中国山東省青島市西海岸新区にある海爾集団（ハイアール）の洗濯機工場では、第5世代移動通信システム（5G）やデジタル技術を活用したスマート製造が進められている。同工場は、世界経済フォーラム（WEF）が選定する先進的なスマート工場「ライトハウス工場」にも認定され