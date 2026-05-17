◇セ・リーグ阪神―広島（2026年5月17日甲子園）阪神・才木が激レアな封殺を記録した。同点の4回1死満塁の大ピンチ。投前に転がったモンテロの打ち損じの打球を猛然とダッシュしてつかみ、そのまま本塁を踏んだ。投手がホームを踏むフォースプレーは珍しく、スコアブック上は「1D」と記される。仮にトスをしていれば、捕手・梅野との距離が近すぎるために捕球ミスを誘発した可能性があり、才木の好判断だった。次の野間