東京消防庁は水上でイベントを行い、都民に防火・防災への意識を高めるよう呼びかけました。17日午前、今年で52回目となる東京消防庁の防災イベント「水の消防ページェント」が、中央区の晴海ふ頭公園で行われました。イベントでは、水上バスから火災が発生したという想定で訓練が行われ、消防ヘリや消防艇が、海に投げ出された乗客の救助活動や消火活動を行いました。また、消防艇による5色の一斉放水も行われ、会場に集まった多