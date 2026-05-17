世界中に展開している「辛ラーメン」シリーズから“スパイシー＆クリーミー”な新商品が登場する。2026年5月18日に発売する「辛ラーメン ロゼ カップ」は、辛ラーメンのアレンジ人気No.1のレシピが商品化したもの。クリーミーなソースのコクや旨辛さ、そして新たに開発したという麺にも注目です。まろやかさと辛さが絶妙！濃厚ロゼのリッチな味わい世界で人気を集める「辛ラーメン」シリーズを展開する「農心ジャパン」。その