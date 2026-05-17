17日午後2時ごろ、山形県最上町富澤の田畑で火災が起き、現在、消防が消火活動を続けています。今のところ、けが人の情報は入っていないということです。 消防によりますと、害虫駆除のために田畑で火をつけたところ、周辺のスギの木に火が燃え移ったとみられ、現在も延焼を続けているということです。火災は近隣住民からの通報によって発覚しました。 県によりますと、最上町を含む県内24の市町村に、林野火災注意報が発令され