脳梗塞を発症し治療中の元SKE48の鈴木愛來（さら）さん（19）が5月17日、自身の公式Xを更新し、「集中治療室から戻ってきました想像してた10倍くらい大変だ」と投稿しました。 【写真を見る】脳梗塞 治療中・鈴木愛來さん(19)手術終え「集中治療室から戻ってきました想像してた10倍くらい大変だ」鈴木さんは今年2月に脳梗塞を発症し、入院治療に取り組んでいることを所属事務所が公表。その後、2月28日に退院を報告し