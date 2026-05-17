東京・晴海で大規模訓練です。海の上を5色の水柱が彩ります。東京の晴海ふ頭では、東京消防庁が防災意識の向上を呼びかける、毎年恒例のイベント「水の消防ページェント」が開かれています。航行中の水上バスから火が出たという想定での訓練も行われ、およそ1万人の観客が見守るなか、海に投げ出された乗客らを消防艇やヘリコプターで救助しました。