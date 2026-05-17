演歌歌手の坂本冬美（５９）が６月１０日発売のデビュー４０周年記念ベストアルバム「轍（わだち）」を引っさげ、東阪でリサイタル公演を開催することが１７日、分かった。現在開催中の４０周年記念コンサートツアーと並行し、２日間限りのリサイタルを開催。通常のツアー構成と趣を変え、深く濃密に４０年の歴史を総括する。公演タイトルは「今日から明日へ」で、豪華絢爛で情感豊かな演出が施される予定。９月１４日に大阪・