世界では人道支援に資金が集まらない一方で、軍事に費やす予算が増え続けています。中東など各地で戦禍が収まらない中、軍事力に頼る安全保障の持続可能性について考えます。【写真を見る】出産10日後に戦闘開始…幼子を抱えて避難した母親停戦期間中も続くレバノン攻撃100万人以上が“過酷”な避難生活アメリカとイランの停戦期間中も続く、イスラエルによるレバノン攻撃。多くの建物が破壊されているレバノンでは、イスラエル