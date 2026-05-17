関西オープン選手権最終日（17日・大阪府茨木CC＝6734ヤード、パー70）36歳の藤本佳則が1打差4位から6バーディー、1ボギーの65で回り、通算9アンダーの271で逆転優勝した。2013年10月以来、13年ぶりとなるツアー3勝目。賞金1600万円を獲得した。大堀裕次郎、小西たかのりが3打差2位に入った。