◇パ・リーグ日本ハム―西武（2026年5月17日エスコンF）日本ハムの北山亘基投手（27）は、5回5安打1失点で4勝目の権利を持って降板となった。4回までは順調にスコアボードに「0」を並べたが、5回1死満塁のピンチを招くと渡部に右前適時打を浴びた。これが自身22イニングぶりの失点だった。2―1とリードしていたが、5回で94球を要したことからマウンドをブルペン陣に譲った。