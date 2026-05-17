「エンゼルス２−１５ドジャース」（１６日、アナハイム）ドジャース・大谷翔平投手は「１番・指名打者」で先発出場し、４打数２安打で今季最多５打点を挙げ、２四球１盗塁を記録。１５得点での大勝に貢献した。八回２死一、二塁では右翼線へ放った打球がワンバウンド後にネットに当たってグラウンドにポトリ。大谷は激走して相手の送球が乱れる間に一気に三塁を回って生還した。だが、記録は今季初三塁打と相手失策となり、