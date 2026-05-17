韓国スイーツ「ヨーグルトアイス」の専門店Acai＆Co. 香川県綾川町のイオンモール綾川にあるソフトクリーム店「アイスは別腹」で、16日から期間限定で韓国人気スイーツ「ヨーグルトアイス」が販売されます。 韓国で健康志向の人々を中心に、ねっとりとした「グリークヨーグルト」の人気が高まる中、さっぱりとした甘さでヘルシーな「ヨーグルトアイス」にも