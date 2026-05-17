◆陸上セイコーゴールデングランプリ（１７日、東京・ＭＵＦＧ国立）女子やり投げ決勝で２０２４年パリ五輪金メダルの北口榛花（ＪＡＬ）が今季初戦に挑み、６０メートル３６で５位だった。６０メートルを越えたのは３投目の１度だけだった。試合後は「久しぶりに練習投てきが良くて、自信を持って臨みましたが、自信とは真逆の方に行ってしまった。練習でも全助走からうまく投げられることが少なく、不安があった」と振り返っ