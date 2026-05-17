◆パ・リーグ楽天―ソフトバンク（１７日・楽天モバイル最強）楽天・藤井聖投手がソフトバンク戦に先発し、６回５安打２失点で降板した。初回は２死三塁から栗原に右翼への２ランを被弾。先制点を献上した。それでも２回以降は粘りの投球。走者を出しながらも点は与えない。５回は２死二塁から正木に左前安打を浴びたが、左翼の中島が本塁へ素早く送球して本塁生還を狙った周東をアウトにした。藤井は「初回に２ランを打たれ