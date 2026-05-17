鎮西寿々歌、せいら、山崎天、嵐莉菜 アリアナさくら、嵐莉菜、ブリッジマン遊七、せいら、雑賀サクラ、山崎天（櫻坂46）、鎮西寿々歌（FRUITS ZIPPER）、有坂心花が17日、都内で「ViVi 超ポジティブ EXPO 2026」を開催。イベント前には記者会見を開き、本イベントへの意気込みを語った。Z世代のセルフラブとポジティブマインドを応援するために企画されたイベント。2024年にスタートし、今回で４回目。「LOVE」を