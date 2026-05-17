◆パ・リーグロッテ―オリックス（１７日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）オリックス・太田椋内野手が「４番・二塁」で先発し、第２打席に３号ソロを放った。両軍無得点の３回１死、カウント１―２からロッテ先発・広池の直球を捉え、左中間に先制の一発。４月１７日のソフトバンク戦（みずほペイペイドーム）以来、自身１か月ぶりとなるアーチに満面の笑みを浮かべた。「追い込まれていたので、コンパクトにバットを出そうと