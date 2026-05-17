「ファーム・西地区、広島−阪神」（１７日、米子市民球場）阪神のドラフト１位立石正広内野手（２２）＝創価大＝が同点となる２号２ランを放った。２点を追った八回１死一塁。この回から登板のアリアの外角高め直球を捉えた。打球は逆方向の右翼席へ一直線。確信の当たりに広島の右翼手は一歩も動かず。観衆は大歓声で立石を迎えた。立石は４月２１日に「右ハムストリングスの筋損傷」で今季３度目の離脱。５月１２日の