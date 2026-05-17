俳優の上地雄輔（47）が17日、自身のインスタグラムを更新。俳優・沢尻エリカ（40）とプライベートでの“乾杯”ショットを披露した。【写真】「今も仲良しなんやね」14年前に共演…沢尻エリカとの“乾杯”ショットを披露した上地雄輔上地は「お祝いされんのかと思って行ったらエリカも誕生日が近かったw #old friends またな」とのコメントとともに、レストランのテラス席でグラスを片手に、白のキャップを目深にかぶった沢尻