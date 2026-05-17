アイドルグループ・ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲの鎮西寿々歌が１７日、都内で行われた、ファッション雑誌「ＶｉＶｉ」の体験型イベント「ＶｉＶｉ超ポジティブＥＸＰＯ２０２６」の会見に櫻坂４６の山粼天らと出席。ＶｉＶｉモデル８人が集結し、華やかな美の共演で会場を彩った。鎮西はきゃしゃな肩ひもがのぞくオフショルダー衣装。「トップスで露出を見せて“大人カジュアル”に見せてみました」と笑顔で紹介した。