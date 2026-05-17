レバレジーズ株式会社（東京都渋谷区）が運営するエッセンシャルワーカー向けキャリア支援サービス『レバジョブ』は、「キャリアに関する実態調査」を実施しました。それによると、約5人に1人がホワイトカラー職から転身していることが明らかになりました。では、ブルーカラー職を選んだのはどのような理由があったのでしょうか。【調査結果】年代別の「ブルーカラー職を選んだ理由」調査は、現在ブルーカラー職（製造業、建設業、