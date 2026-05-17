17日の東京9R・テレ玉杯（芝1600メートル）で1番人気エルマーゴ（牡4＝加藤征、父サートゥルナーリア）が直線外から差し切りV。騎乗したゴンサルベスは東京初勝利を挙げた。鞍上は「手応えがありましたし、枠も良かった。ラスト200メートルでも少し余裕がありました。クラスが上がっても期待できる」と愛馬を称賛。東京での記念すべき1勝については「最高です」と笑顔で振り返った。この後のヴィクトリアマイルではマピュー