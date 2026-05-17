FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌（27）が17日、東京・TFTホールで「ViVi超ポジティブEXPO2026」のイベント前会見に出席した。Z世代のセルフラブとポジティブマインドを応援する体験型イベントで、4度目の開催。鎮西やアリアナさくら（22）、嵐莉菜（22）らファッション誌「ViVi」（講談社）のモデルによるファッションショーなどが行われる。昨夏から同誌専属モデルとなった鎮西は今回がイベント初参加となる。黄色と青を基調とした爽やか