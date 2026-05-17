歌手でタレントの森口博子が17日に自身のアメブロを更新。手料理を披露するとともに、苦手なことを明かした。【映像】森口博子、“無防備”なすっぴん姿＆水着姿（複数カット）この日、森口は「見た目は置いといて。」というタイトルでブログを更新し「豚肉で、大好きな青椒肉糸作ってみたよ」（原文ママ）と報告。手料理の写真を公開し「見た目は、あれだけど美味しかったから、良しとします」とつづった。続けて「熊本産の