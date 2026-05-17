栃木県上三川町の住宅で、住人の富山英子さんが胸などを刺されて殺害された事件で、強盗殺人容疑で逮捕された、指示役とみられる男は横浜市在住の28歳で、羽田空港の国際線ターミナルで出国しようとしていたところを逮捕されたことがわかりました。