俳優の久間田琳加さん（25）が2026年5月12日、自身のインスタグラムを更新。美スタイル際立つショーパン姿を披露した。「夏らしくて素敵」久間田さんは、サマーニットとショートパンツを合わせたコーデやバッグを持つ姿を投稿した。バッグについて紹介し、「しなやかなに編み込まれたラフィアの質感が、夏らしくて素敵」といい、「夏の旅行に持って行きたいな」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、ベージュのサ