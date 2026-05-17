【今週グサッときた名言珍言】20代から悩みぬいた末にたどり着いた バイク川崎バイク「アクセル全開」の境地「もう奇跡としか言いようがないですね」 （草刈正雄／テレビ朝日系「徹子の部屋」5月5日放送）◇◇◇73歳となった現在も、若々しく第一線で活躍し続けている俳優・草刈正雄。56年もの芸能生活を振り返った一言が今週の言葉だ。「奇跡」といえば、3年前のNHK「ファミリーヒストリー」（2023年8月14日）で、