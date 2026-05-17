【桧山珠美 あれもこれも言わせて】「華丸丼と大吉麺」が共感を呼ぶワケ…異色の食べ歩き番組のウリは“小食”と忖度ナシ今、地上波は食べ物であふれている。新規オープンの店、行列のできる店、食べ放題の店……。そんな店を訪れては「おいしい！」「コスパ最強！」と大げさに叫ぶ姿を日に何度も見せられ、こちらはお腹いっぱい、ゲップが出そうになる。グルメロケが石ちゃん（石塚英彦）や彦摩呂の専売特許だった時代が懐かし