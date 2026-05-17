５月１７日の東京９Ｒ・テレ玉杯（４歳上２勝クラス、芝１６００メートル＝１２頭立て）は、１番人気のエルマーゴ（牡４歳、美浦・加藤征弘厩舎、父サートゥルナーリア）が、直線で鋭く抜け出して２連勝を飾った。短期免許で来日中のゴンサルベス騎手は、この日が自身初参戦だった東京コースで初白星を挙げた。勝ち時計は１分３２秒８（良）。大外の１２番枠から道中は好位５、６番手に構えて、道中はリズム重視で運んだ。直線