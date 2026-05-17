歌手の香西かおりが１７日、大阪・生國魂（いくたま）神社で行われた上方落語家のファン感謝イベント「彦八まつり」に、「噺家（はなしか）のど自慢」特別審査員として登場した。初期の乳がんと診断され、４月３０日に手術していたことを１５日に明かしたばかり。がん公表後初の公の場となった。真っ赤なトップスで登場した香西は、次々と出てくるコスプレ姿の噺家の姿に爆笑しながら、笑顔で審査。最後は独断で１位を決めるこ