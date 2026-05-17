中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京5月17日】中国商務部の報道官は16日、中米首脳が14日の会談で、双方の経済・貿易チームが協議で「全体としてバランスの取れた前向きな成果」を上げたと発表したことに関し、具体的な成果として次の5点を挙げた。1、双方は、これまでの協議の成果を引き続き実行に移すとし、関税の取り決めについて前向きな共通認識を形成した。2、双方は、貿易理事会と投資理事会を設置し