■セイコーゴールデングランプリ陸上2026 東京（17日、東京・MUFG スタジアム）男子100m決勝はN.ライルズ（アメリカ）が9秒95（+0.6）で優勝、日本人トップは桐生祥秀（30、日本生命）の10秒15の4位となった。約2時間前にチャレンジレースを走り、10秒05（+1.1）の記録をマークしたライルズ、順調な調整で決勝の舞台に登場。日本勢では桐生、守、そしてチャレンジレースを勝ち上がった日本記録保持者の山縣亮太（33、セイコー）と