櫻坂46の山粼天さん、FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌さんらが17日、体験型イベント「ViVi 超ポジティブEXPO 2026」に登壇しました。【登壇メンバーは、ブリッジマン遊七さん・アリアナさくらさん・鎮西寿々歌さん(FRUITS ZIPPER)・せいらさん・山粼天さん(櫻坂46)・嵐莉菜さん・雑賀サクラさん・有坂心花さん】 【写真を見る】【 FRUITS ZIPPER・鎮西寿々歌 】ViViモデルとして登場「LOVEなもの」問われ即答?焼