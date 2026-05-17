◇ファーム・リーグ阪神―広島（2026年5月17日米子）阪神・立石正広内野手（22）が今季2号を放った。2点劣勢の8回1死一塁で左腕・アリアの直球を仕留めて逆方向の右翼スタンドに同点2ランを突き刺した。この日は「4番・左翼」でスタメン出場した。立石は1月の右脚肉離れを皮切りに、3月下旬には左手首の関節炎、4月中旬にも右太もも裏の筋損傷を発症し、計3度離脱。今月12日の独立リーグ日本海・石川戦で25日ぶりに