BE:FIRSTが、世界4都市をまわるワールドショーケース『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』を9月より開催する。 （関連：BE:FIRST「Rondo」のダンスに滲む5年間の積み重ね単に“上手い”だけではない説得力と異なる個性が生む質感） 本情報は、5月16に東京 味の素スタジアムにて行われた自身初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』にて発表されたもの。 ワール