本田圭佑が代表取締役を務めるNow Do株式会社運営による4人制サッカー大会『4v4』の2026年シーズンが開幕。17日に『4v4 KICKOFF 2026 Supported by au』が開催された。子どもたちのサッカーの成長を促進する目的も含めて2023年からスタートした『4v4』。今年は大会の仕組みもリニューアルしてのスタートとなり、17日は全国各地で一斉に開幕を迎えることになった。メイン会場となった神奈川県の川崎市『東急ドレッセとどろきア