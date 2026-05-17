マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、FAカップを制して同クラブでの20個目のタイトルを獲得した。16日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。4年連続でFAカップ決勝に進出したマンチェスター・シティは、16日に行われた決勝でチェルシーと対戦。72分にアントワーヌ・セメニョの技ありゴールで先制すると、このまま1−0で勝利を収め、3年ぶり8度目のFAカップ制覇を成し遂げた。こ