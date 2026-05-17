中国のSNS・小紅書（RED）に14日、「日本に行って初めて実感できることには何がある？」との質問が投稿され、反響が寄せられている。この投稿にネットユーザーからは200件を超えるコメントが寄せられており、ポジティブなものでは「すべての人が真面目に列に並ぶ」「街なかで副流煙を吸わされることがない」「地下鉄車内がすごく静か」「公衆トイレを安心して使える（清潔）」「本音はともかく、表面的には（人々の）素養が高い」