タレントの成瀬いな（25）が17日までに自身のインスタグラムを更新し、グラドルの波崎天結（25）、花咲楓香（24）とともに、ドロンジョ＆メルモ＆ハニーのコスプレ3ショットを披露した。「野球応援ドロンジョ＆メルモ＆ハニーちゃん」とつづり、自身のよるアニメ「ふしぎなメルモ」のメルモちゃんと、波崎天結の「タイムボカン」シリーズのドロンジョ様、花咲楓香の「キューティーハニー」の如月ハニーのコスプレ3ショットを