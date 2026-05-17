16日（土）、欧州チャンピオンズリーグ（CL）男子の準決勝が行われ、アウトサイドヒッターの石川祐希が所属するペルージャは、PGEプロジェクト・ワルシャワ（ポーランド）と対戦した。 欧州各国リーグの強豪クラブが集う同大会。ペルージャは準々決勝でラス・パルマス（スペイン）を下し、準決勝へ進出した。一方のワルシャワは、プレーオフでセリエAの強豪トレンティーノ