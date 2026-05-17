◇MLB ホワイトソックス 8-3 カブス(日本時間17日、レート・フィールド)カブスの鈴木誠也選手が「5番・ライト」で先発出場。体を張った好守備でチームを鼓舞しました。3点を追う2回、先頭打者が右中間へ放ったライナーに滑り込みながら左手を伸ばし好捕。捕球後に体を1回転させる好守備を見せました。このファインプレーにはカブスの先発、ジェームソン・タイヨン投手もマウンドからグラブをたたいて称賛しました。一方の打席では2