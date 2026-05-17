5人組グループ・嵐の櫻井翔がMCを務めるフジテレビ系バラエティ『真剣遊戯！THEバトルSHOW』（毎週月曜後8：00）18日の放送は、SixTONES・ジェシー率いるアイドル俳優軍と、狩野英孝率いる芸人バラエティ軍が真剣遊戯で対決する。【番組カット】真剣…絶対に負けられない合戦を繰り広げるジェシーら同番組は、主宰に櫻井を迎え、各6人で構成されるアイドル俳優軍と芸人バラエティ軍が、番組オリジナルのゲームで真剣勝負を繰