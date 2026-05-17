元TOKIOの松岡昌宏（49）が16日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。高校の同級生だった人気芸人について話す場面があった。この日のゲストはお笑い芸人の吉住。東京03のコントに憧れ、「ラバーガールさんとかキングオブコメディさんとかのコントを見ていたら“凄い好き”と思って。調べたら全員同じ事務所だった」といい、彼らが所属するプロダクション人力舎の養成所に入り